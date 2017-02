John Arne Riise non dimentica. Il norvegese ex Roma e Liverpool ha buona memoria, visto che prima ha un pensiero per Claudio Ranieri, esonerato dal Leicester, per quanto fatto sulla panchina delle Foxes, poi, subito dopo, ne riserva un altro per Pjanic. Meno delicato.



"SEI UNA *****" - Sul proprio account Twitter, Risse ha attaccato il centrocampista bosniaco, reo di aver lasciato la Roma per sposare il progetto Juventus: ""Pjanic è un ******* per essere andato alla Juve, doveva rimanere e aiutare la Roma a battere i bianconeri, non andare via come ha fatto. A Pjanic non dovrebbe mai più essere permesso di tornare allo Stadio Olimpico". Queste le risposte del terzino norvegese ai tifosi.