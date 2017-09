L'allatore del Rijeka, Matjaz Kek ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta con il Milan in Europa League: "Affrontare una grande squadra come quella rossonera è un regalo per tutti noi, ma non dobbiamo farci impressionare da San Siro. Per noi giocare qui è una gran bella vetrina. Dobbiamo restare concentrati per esprimere le nostre qualità e il nostro gioco, loro sono favoriti e quindi avranno tutta la pressione addosso".