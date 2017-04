Ripartire, da una base solida. La prossima estare sarà quella del rilancio per l'Inter, che sarà grande protagonista sul mercato. Suning, come scrive oggi Tuttosport, ha le idee chiare, la squadra costruita è valida e ha bisogno di ritocchi. Insomma, nessuna rivoluzione, il gruppo che sarà ai nastri di partenza della stagione 2017-2018 sarà per buona parte lo stesso che chiuderà quella in corso. Dubbi sull'allenatore: se Pioli non centrerà neanche l'Europa League arriverà una nuova guida tecnica (Spalletti, Simeone e Sampaoli le idee, ma occhio a Jardim), che avrà il compito di riportare in alto i nerazzurri.



CESSIONI NECESSARIE - Acquisti mirati, insomma. Di grande qualità, per i quali saranno necessari degli investimenti. Suning ha dato la sua disponibilità a spendere ma deve rispettare i parametri del fairplay finanziario, motivo per il quale saranno necessarie delle cessioni: via Ranocchia, Jovetic, Nagatomo, Santon e Biabiany, più uno o due tra Banega, Brozovic e Murillo. L'obiettivo è avere un tesoretto di 150 milioni.