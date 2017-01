Tomas Rincon, ieri per la prima volta titolare con la maglia della Juventus, in Coppa Italia contro l'Atalanta, parla ai microfoni di Sky Sport 24: "Quel che più mi ha colpito è che nella Juve la cosa più importante è vincere, preferibilmente giocando bene, ma anche quando non si gioca bene alla Juve bisogna portare a casa il risultato. Questa è la filosofia con cui si lavora qui: ogni giorno si pensa soltanto a vincere".



El General prosegue: "Vedere uno Stadium così, quasi pieno nonostante si trattasse di Coppa Italia, con un ambiente così caldo, non può che far piacere. Questa è la Juventus, e sappiamo che cosa significa. Qui mi sto trovando molto bene, i compagni mi hanno accolto benissimo, sono tutti campioni e grandi professionisti. Quando arrivi a Vinovo sai che devi lavorare per centrare gli obiettivi, qui c'è gente tosta che sa come si lavora e come si affrontano le partite".