Chi lo avrebbe mai detto che Torino avrebbe ricevuto un importante aiuto nel mercato dalla Juventus? Eppure, nelle ultime ore, la società bianconera con la propria campagna di rafforzamento sta aiutando di riflesso quella granata. Il sorpasso effettuato dalla società del presidente Agnelli sulla Roma per quanto riguarda il centrocampista del Genoa Rincon, sta infatti spianando la strada al Torino per quanto riguarda Juan Manuel Iturbe.

L'attaccante paraguaiano era finito nel mirino anche dei liguri ma i dirigenti giallorossi ora, dopo che l'affare Rincon è quasi sfumato, non sarebbero più propensi a cedere un proprio giocatore al Genoa. Il Torino si ritrova quindi senza una vera e propria concorrenza per Iturbe.