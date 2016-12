Si avvicina l'inizio ufficiale della finestra invernale di calciomercato, previsto per il 3 gennaio, ma da diverse settimane i club di Serie A sono al lavoro per rinforzarsi. In questo video la redazione di calciomercato.com fa il punto sulle principali trattative e risponde alle domande arrivate durante la diretta Facebook. Sotto osservazione i nomi di Bacca e Luiz Adriano, in uscita dal Milan, di Rincon, a un passo dalla Roma, di Pavoletti, promesso sposo del Napoli, di Obi Mikel, seguito dall'Inter, ma non solo.