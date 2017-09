Tra gli ultimi giocatori arrivati al Torino in questa sessione di mercato c'è il centrocampista Tomas Rincon, giocatore che ha subito saputo ritagliarsi uno spazio importante nella squadra di Sinisa Mihajlovic. Il mediano venezuelano si è presentato quest'oggi in conferenza stampa, queste le sue prime parole da calciatore del Torino:

“Per me questa al Torino è una nuova sfida, ho la sensazione di aver trovato l’ambiente giusto, sto sentendo quel fuoco necessario per affrontare al meglio questa avventura. La partita di ieri con l Benevento? Siamo contenti perché abbiamo portato i tre punti a casa ma nelle partite fuori casa dobbiamo essere più equilibrati, in due incontri in trasferta abbiamo comunque fatto 4 punti e questo non è affatto male. Cresceremo, ci sono tanti nuovi giocatori, bisogna stare sereni, sapendo che dobbiamo migliorare molto”.



Rincon ha poi parlato delle prime impressioni avute sul Torino e sui suoi tifosi: “Mi ha subito colpito il calore del popolo granata. Qui poi ho trovato sin da subito una società molto seria e organizzata, con un presidente che ha fatto uno sforzo importante per fare una squadra competitiva. Obiettivo Europa League? Noi siamo ambiziosi perché abbiamo una bella squadra, ma adesso è presto per giudicare se la squadra è pronta o no per arrivare in Europa Legue. Pensiamo domenica dopo domenica e preparare al massimo le partite”.

Il mediano venezuelano è arrivato al Torino direttamente dalla Juventus e in conferenza stampa ha parlato proprio della sua esperienza in bianconero: “Per me sono stati mesi intensi. Mi sono goduto quell’esperienza ma ora sono un giocatore del Toro e devo pensare solo al Toro. Il derby? Lo giocheremo con furore perché così si deve affrontare quella partita. L'anno scorso quando l'ho giocato con la maglia della Juventus il Torino stava per vincere allo Stadium, ma non ci è riuscito. Ora proveremo a vincerlo: spero che per il Toro sia arrivato il momento per vincere allo Stadium".



Rincon ha poi fatto un confronto anche tra i centravanti delle due squadre torinesi, Higuain e Belotti: “Higuain è da anni che segna tantissimo, ha fatto bene al Real Madrid, al Napoli, ora anche alla Juve. Il Gallo potrà arrivare a quel livello, ora dobbiamo godercelo e sperare che possa lottare per la cannonieri”.



Infine sugli altri nuovi acquisti del Torino. "Prendendo Niang il Toro ha acquistato un grande giocatore. Ora deve entrare bene nei meccanismi della squadra ma ha una grande forza fisica, può giocare in diversi ruoli. Tanti compagni che ho al Toro li avevo al Genoa, so quello che possono dare. Berenguer è un giocatore di talento, viene da un altro tipo di calcio e bisogna avere pazienza. Abbiamo bisogno di tutti: ieri Sirigu è stato devastante, per esempio, ma la nostra forza deve essere anche difendere tutti”.