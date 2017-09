L'ex centrocampista della Juventus e oggi al Torino, Tomas Rincon ha parla a La Stampa della stagione granata:

Sette punti in tre partite e zona Champions. Questo Toro può conquistare l’Europa?

"Siamo ambiziosi e ce la possiamo giocare con chiunque, ma dobbiamo restare concentrati ed equilibrati. Come a Benevento, dove abbiamo sofferto e portato a casa punti importanti".



Tra 11 giorni c’è il derby, che effetto farà giocarlo da juventino in prestito al Toro?

"La Juve è stata una bella esperienza, ma è il passato. Allo Stadium giocherò con furore per vincere".



Perché ha scelto i granata?

"E’ la squadra ideale per togliermi delle soddisfazioni. Sento il fuoco giusto".