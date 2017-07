Tomas Rincon è l'ultima idea in casa Torino per rinforzare il centrocampo ma al momento sembra anche essere la pista più facilmente percorribile. Il calciatore, infatti, venezuelano non è nella lista degli incedibili della Juventus e a differenza degli altri obiettivi per la linea mediana di Sinisa Mihajlovic può arrivare a prezzi contenuti.



Imbula e Duncan costano entrambi intorno ai 15 milioni di euro, una cifra al momento ritenuta troppo alta per il presidente Cairo, per Donsah invece il Bologna chiede 7 milioni, due in più di quelli offerti dal Torino, Rincon invece, se alla Juventus non dovessero arrivare offerte irrinunciabili, negli ultimi giorni di mercato potrebbe invece approdare in granata con la formula del prestito. Un'ipotesi questa che avvicina sta facendo prendere quota al calciatore sudamericano nella lista del Torino.