Dopo Leonardo Pavoletti, che in mattinata aveva salutato e ringraziato i suoi vecchi tifosi con un post su Instagram, anche l'altra cessione eccellente del mercato invernale del Genoa, Tomas Rincon, ha voluto accomiatarsi dal mondo rossoblu attraverso il popolare social network nel giorno della sua presentazione ufficiale alla Juventus: "Vorrei ringraziare tutti i genoani per l'affetto che mi avete dimostrato in questo tempo - ha scritto il venezuelano - grazie anche al Presidente, alla società, a Mr Gasperini e il suo staff e a Mr Juric e il suo staff, naturalmente anche a tutti i miei ex compagni, senza di voi questo non sarebbe stato possibile. Vi abbraccio vi salutò e vi ricorderò sempre".