Dopo Lombardi e Strakosha, anche Murgia rinnova il contratto con la Lazio. Che ora, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è in trattativa per fare altrettanto con Hoedt. Il difensore olandese è vicinissimo al prolungamento fino al 2022. E in dirittura di arrivo c’è pure quello, ben più pesante, di Lucas Biglia.