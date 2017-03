Juraj Kucka è una delle colonne portanti di questo Milan. Arrivato dal Genoa per 3 milioni di euro nell'agosto del 2015, adesso il suo valore è triplicato tanto che a gennaio sono arrivate offerte superiori ai 10 milioni da club cinesi. Un presente in rossonero, un futuro da allenatore tanto che ieri ha conseguito il patentino presso la federazione della Slovacchia.



RENDIMENTO SUPER- Grinta e temperamento sono le principali qualità del classe 1987 di Bojnice. Caratteristiche preziose pure per Vincenzo Montella che, a Firenze, aveva cercato di impostare una linea mediana di soli palleggiatori. Kucka ha dato il suo contributo in termini realizzativi: 3 centri in 24 presenze in campionato, 1 su 2 gare di Coppa Italia.



VERSO IL RINNOVO CON ADEGUAMENTO - La società è estremamente soddisfatta di Juraj, tanto da averlo inserito nell'agenda dei calciatori meritevoli di un premio a livello contrattuale. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nel mese di maggio Adriano Galliani valuterà con il suo procuratore (Kucka si sta affidando a nuovi rappresentanti ndr) di adeguare l'ingaggio attuale, che si attesta sul 1,5 milioni di euro. Senza escludere che possa essere allungata la scadenza dal 2019 al 2020. Un segnale forte e di continuità, il Milan vuole blindare i suoi giocatori più rappresentativi.