Sino-Europe Sports ha detto sì, ora è davvero tutto fatto per il rinnovo di Giacomo Bonaventura con il Milan: il centrocampista marchigiano aveva già trovato l'intesa con i rossoneri per un prolungamento con adeguamento dell'ingaggio, decisivo l'incontro tra l'ad Adriano Galliani e il suo procuratore Mino Raiola, mancava solo l'ok da parte della cordata cinese visto il vincolo che impone all'attuale dirigenza di condividere ogni decisione in sede di mercato con Fassone e Mirabelli, rappresentanti in Italia degli investitori asiatici. Come riferisce Sky Sport l'ok è arrivato in serata: anche il nuovo Milan avrà in Bonaventura uno dei suoi punti di riferimento.



LE CIFRE - Jack prolungherà dunque il suo attuale contratto in scadenza nel 2019 fino al 2020 e vedrà un sensibile aumento dell'ingaggio: lo stipendio di Bonaventura arriverà a 2 milioni di euro netti, con Fininvest e Sino-Europe Sports che divideranno a metà le spese per l'adeguamento di contratto.