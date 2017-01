Biglia ha finalmente incontrato il suo agente, arrivato in Italia. Dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, El Prinicpito, come riportato da La Repubblica,appena dopo il triplice fischio ha provato a distrarsi andando a cena fuori, in compagnia della famiglia e all’agente Enzo Montepaone. Ovviamente sul piatto non poteva che esserci l'argomento rinnovo. I due, infatti, hanno discusso della sua situazione, delle proposte che sono arrivate dagli Usa e dalla Spagna ma anche dei 2,5 milioni di euro messi sul piatto dalla società biancoceleste. Il procuratore vorrebbe provare a giocare al rialzo, forte degli interessamenti raccolti. La Lazio ritiene la cifra consona. E il rinnovo del capitano della Lazio non sembra così vicino e semplice, anzi non è mai sembrato ne vicino, ne semplice.