"Non sparate su Gigione". Titola così la Gazzetta Sportiva in edicola oggi, per quello che in casa Milan è uno degli argomenti del giorno, ovvero la difesa di Donnarumma dopo le critiche ricevute dal giovane portiere dopo il match di Coppa Italia con la Juventus. "Donnarumma non si discute", è la voce che si leva dall'ambiente rossonero, dove anche Vincenzo Montella fa quadrato intorno al classe 1999 di Castellammare di Stabia: "Si esagera". E anche gli ex milanisti Galli e Abbiati concordano: "E' un vero fenomeno".



LA PROPOSTA DI RINNOVO - Ma non c'è solo il presente, perché il Milan guarda anche, e soprattutto, al futuro di Donnarumma. Per evitare sorprese e per scongiurare il rischio di un mancato rinnovo di contratto (in scadenza nel 2018) e di una conseguente partenza dell'estremo difensore (con la Juventus, attentissima, alla finestra), la dirigenza rossonera pensa a come blindare Gigio. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il piano del Milan sarebbe questo: contratto da 2,5 milioni più un alto bonus iniziale. Il Milan è fiducioso, ma resta l'incognita Raiola, che per dare il via libera al rinnovo potrebbe chiedere una percentuale su un'eventuale cessione futura, come ha fatto con Pogba alla Juventus.