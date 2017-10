Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto che lega Sinisa Mihajlovic al Torino. Il presidente granata Urbano Cairo non vuole però perdere l'allenatore serbo, anzi vorrebbe aprire un ciclo simile a quello che ha permesso a Giampiero Ventura di restare per cinque stagioni sulla panchina del suo Torino. Per questo motivo l'imprenditore alessandrino sta già pensando al rinnovo del proprio allenatore: rinnovo che potrebbe anche diventare automatico per un'altra stagione nel caso si attivasse una clausola dell'attuale contratto.



Il contratto biennale firmato da Mihajlovic nel giugno 2016 prevede infatti il rinnovo automatico, per un altro anno, nel caso il Torino riuscisse a qualificarsi per una coppa europea. La formazione granata è attualmente in lotta proprio per un posto in Europa League, se dovesse terminare il campionato nelle prime sette posizioni della classifica (vincitrice della Coppa Italia permettendo) potrebbe, il contratto di Mihajlovic verrebbe quindi automaticamente prolungato.