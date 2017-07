Luglio impegnativo per Gianluigi Donnarumma, che reduce dall'Europeo con l'Italia Under 21 è in bilico tra il rinnovo con il Milan e la maturità da sostenere: i rossoneri cercano di chiudere in tempi brevi e la giornata di domani sarebbe chiave per gli esami. E Gigio? Preferisce prendersi qualche giorno per staccare da tutto: stando a quanto riferito da Sky Sport infatti il giovane portiere è volato a Ibiza per un po' di vacanza. Rinnovo col Milan e maturità? Possono aspettare ancora un po'.