Parole d'amore, in un calcio sempre più senza riconoscenza. Suso ha rotto il silenzio, in un'intervista a Sky Sport ha parlato del suo futuro, ribadendo la volontà di restare in rossonero: "Per il rinnovo voglio ringraziare i tifosi che mi stanno mandando tanti messaggi. Noi avevamo un accordo da dicembre, stanno dando priorità ad altre cose. Ho tre offerte da club di Champions, ma voglio restare". Una scelta di cuore, nei confronti di chi lo incita ogni domenica, nei confronti di un club che ha puntato su di lui nel momento peggiore della sua carriera. ​Suso non dimentica, per questo ha dato la priorità al Milan. Sotto la Madonnina sta bene, si sente stimato e apprezzato dalla piazza e dal suo allenatore, motivo per il quale prima di considerare le proposte arrivate (la Juve ha fatto un sondaggio, Tottenham e Roma hanno parlato con il suo agente) aspetterà un segnale dalla proprietà cinese. Ma non potrà farlo all'infinito.



COME DONNARUMMA - La situazione è chiara, l'entourage di Suso aveva trovato l'accordo con Galliani per il rinnovo fino al 2021 (attualmente è in scadenza nel 2019) con ingaggio alzato da 1 milione di euro netto, quanto guadagna ora, a 2,5 milioni, ma l'affare non è mai stato ratificato. Il cambio di proprietà ha rallentato tutto, Fassone nelle scorse settimane ha tranquillizzato il giocatore e il suo procuratore, è chiaro però che Suso si aspetti di arrivare in tempi rapidi a una conclusione. Vuole avere, con i fatti, la considerazione che ha avuto a parole. Il Milan non può permettersi di tirare troppo la corda, deve dare allo spagnolo la stessa importanza che sta dando al rinnovo di Donnarumma. Anche se la valutazione è diversa. Suso, con Gigio, Romagnoli e Bonaventura, ha rappresentato la colonna vertebrale del Milan dell'ultima stagione. Un insostituibile di Montella, che da lui vuole ripartire.