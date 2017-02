Rio Ferdinand, ex giocatore del Manchester United, ha parlato di Paul Pogba; stando a quanto riportato dal Sun, l'inglese ha voluto dare una tirata d'orecchie all'ex Juventus per alcuni comportamenti fuori luogo tenuti proprio dal Polpo sui social network: ''Tutti siamo per divertirci sui social, ma non quando si è sesti in campionato e si sta lottando per la zona Champions, e per di più quando ancora non è stato vinto nulla. Quando qualche trofeo verrà messo in bacheca, allora ben vengano le danze e i balletti sui social. Tutti apprezzano Pogba, è uno spirito libero, ma c’è tempo e modo di fare certe cose. Se avesse fatto certe cose dopo una partita o una coppa vinta, sarei stato il primo ad applaudirlo''.