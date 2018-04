Rio Ferdinand, ex difensore di Manchester United e nazionale inglese, ha criticato duramente il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta per 5-2 contro il Liverpool in semifinale di Champions, ai microfoni di BT Sport: "Il modo in cui è stata schierata questa squadra è ridicolo. Tattiche scolastiche. Non avrà avuto tempo per vedere il Liverpool in questa stagione, come stanno giocando sulla linea di centrocampo, il loro pressing. Non c’è stata pressione sulla palla da parte della Roma e hanno difensori che non sono veloci. Si è messo nelle mani del Liverpool, lo abbiamo detto prima della partita ed è andata esattamente così nel primo tempo”, la sua analisi nell’intervallo. Penso che l’allenatore della Roma debba prendersi la piena responsabilità per il risultato di stasera. Non molto spesso si dice che un allenatore ha la totale colpa per la prestazione di una squadra. Credo che oggi abbia abbandonato i suoi giocatori nel modo in cui li ha messi in campo".