Prende il via oggi il Torneo di Viareggio 2017 che debutterà nel pomeriggio con la prima giornata di partite. Il campo principale è lo stadio dei Pini di Viareggio dove alle 15 si terrà prima la cerimonia d’apertura con tutte le Scuole Calcio della Versilia e la lettura del giuramento da parte del trequartista della Fiorentina, Federico Bernardeschi e poi scenderà in campo la formazione campione in carica della Juventus che affronterà i cechi del Dukla Praga.



IL CALENDARIO - Il calendario del torneo prevede per ogni giorno fino a domenica mattina ben 10 partite al giorno con la sola pausa fissata a venerdì. Poi gli ottavi che prenderanno il via mercoledì 23 marzo mentre la finalissima si disputerà mercoledì 29 marzo.



LE FAVORITE - L'assenza della Roma, formazione leader e campione d'Italia in carica lascia ampi spazi di manovra a Inter e Juventus autentiche favorite dell'intero torneo. I bianconeri di Fabio Grosso e i nerazzurri di Stefano Vecchi sono i leader dei rispettivi gironi in campionato, ma se per la Juventus non sarà del torneo la stellina Moise Kean, ci sarà invece il talento dell'Inter, Andrea Pinamonti.



LE SORPRESE - Tante possono essere invece le possibili sorprese a partire dall'Atalanta che con Inter e Roma sta duellando in campionato ed è seconda in campionato. La Fiorentina e il Sassuolo possono rappresentare un'incognita importante, dato il grande talento a disposizione, ma anche un rendimento fin troppo altalenante. Infine grandi aspettative ci sono anche per il PSV Eindhoven, da sempre un'accademy che sforna grandi talenti.