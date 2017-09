L'attesa è finita e dopo gli spareggi playoff che hanno animato l'estate di tutta Europa ora la regina di tutte le competizioni, la Champions League, è pronta a prendere nuovamente il via con la sua fase a gironi. Il Camp Nou, il Signal Iduna Park, il Santiago Bernabeu e non solo torneranno a far risuonare la musichetta che scalda i cuori di migliaia di appassionati. Tanti i record da provare a battere: dal record di gol di Cristiano Ronaldo, a quello dei clean sheet di Buffon e Casillas .Ma anche le scommesse estive del PSG sul mercato, l'ultimo tentativo di Zlatan Ibrahimovic che non è mai riuscito ad alzarla. La Champions è questo e altro ancora: scoprite tutte le curiosità nel nostro video!