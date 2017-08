La Serie A è pronta a prendere nuovamente il via per la stagione 2017/18 quella che potrebbe essere quella della svolta nelle gerarchie del campionato. Tutte le squadre sono schierate sulla griglia di partenza, i motori rombano, ma dietro alla Juventus di Allegri in tanti scalpitano.



A partire dal Milan del "traditore" Leonardo Bonucci e degli 11 acquisti. Dal Napoli di Sarri che ha confermato l'intera rosa, ma anche l'Inter di Spalletti, la Roma della promessa Di Francesco e perchè no, il Torino con la sana follia di Sinisa Mihajlovic. Il semaforo verde è pronto per scattare. Chi vincerà? Abbiamo immaginato così la partenza di un campionato di Serie A che calciomercato seguirà giornata per giornata con dirette, pagelle, tabellini, approfondimenti, video, rubriche dedicate a giocatori e arbitri, classifiche speciali.