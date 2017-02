Il futuro di Carlos Sanchez è tutto viola. Il Corriere dello Sport-Stadio scrive stamani che il colombiano ha ormai collezionato il numero di presenze sufficienti per far scattare il riscatto automatico e obbligatorio da parte della Fiorentina che dovrà versare in estate 2,8 milioni di euro nelle casse dell'Aston Villa. L'allenatore gigliato, Paulo Sousa, lo ha fin qui impiegato ben 29 volte, sia da titolare che entrando a partita in corso e il 50% delle presenze stagionali è già stato superato. Una notizia che farà il giocatore che ha sempre detto di voler restare in questa città ancora a lungo.