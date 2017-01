Giuseppe Riso, agente di Vrsaljko, ha parlato, a Radio Crc, della situazione del terzino croato che sta trovando poco spazio all'Atlético Madrid e che è seguito dall'Inter: ''Vrsaljko è in un grandissimo club per cui non ha ripensamenti. Non si muoverà dall’Atletico Madrid, ci sta che nei meccanismi di Simeone ci voglia un po’ di tempo per inserirsi. Petagna? È un calciatore unico e vi spiego il perché: è un ragazzo alto 1,90 m e forte tecnicamente, per cui unico nelle sue caratteristiche. Ha la fortuna di avere un allenatore che gli sta insegnando tanto e che continuerà a farlo. L’Atalanta non ascolta nessun club per lui''.



QUESTIONE SPORTIELLO - Riso, poi, si è soffermato sulla situazione di Sportiello, portiere dell'Atalanta ad un passo dal trasferimento alla Fiorentina: ''Sportiello a Firenze? Speriamo di chiudere l’operazione entro stasera. Non è semplice rispondere alla domanda sul perché non sia andato al Napoli. Le dinamiche di mercato non hanno sempre una logica. Il Napoli ha Reina che è un pilastro della squadra in tutti i sensi e ci può stare che la società abbia le sue strategie. Nelle trattative poi i tempi si devono incastrare''.