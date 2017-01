Doveva essere una giornata all'insegna del ricordo e del rispetto. Invece è sfociata nella violenza ed ora uno dei colpevoli ne paga le conseguenze con la sentenza massima per un tifoso: il daspo. Il 17 maggio 2016 dopo una cerimonia dedicata alla commemorazione delle vittime dell'Heysel, un gruppo di tifosi bianconeri rientrando si è fermato in un bar popolato da tifosi del Toro dando vita ad una rissa. Questa l'Ansa che parla dell'accaduto e della sentenza: "La Questura di Torino, ad agosto, gli ha notificato uno stop di 4 anni e il provvedimento è stato confermato dal Tar del Piemonte. Il 17 maggio 2016, R.M. (appartenente al gruppo "Tradizione") prese parte ad una cerimonia a Torino in ricordo della tragedia dell'85 a Bruxelles. Al rientro, insieme ad una quindicina di compagni, si fermò in un esercizio commerciale dove c'erano dei tifosi del Torino: si passò dagli insulti alle violenze e alla rottura di sedie e tavolini. "Dai filmati - scrive il Tar - risulta altresì che si sia impossessato di una borsa e di un giubbotto di un cliente". E il giudice ha precisato che sono sanzionabili le violenze "non soltanto realizzate in occasione di una manifestazione sportiva, ma anche quelle poste in essere 'a causa' della stessa"