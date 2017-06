L'Inter lo segue da tempo, pallino di Mirabelli prima e Sabatini poi, tanto che era già sul tavolo una strategia con la Sampdoria per portarlo in Italia e fargli vestire la maglia blucerchiata, regalandogli così un impatto più leggero con la difficile Serie A. Eppure, ora, per Sebastian Driussi cambia tutto.



POSITIVO ALL'ANTIDOPING - L'attaccante del River Plate, classe '96, esploso definitivamente nell'ultima stagione, è risultato positivo a un controllo antidoping. Come lui altri suoi 2 compagni di squadra (Mayada e Martinez Quarta), tutti dopo le gare contro Indepiendente, Melgar e Guaranì. E già arrivata la comunicazione della Conmebol, tutta colpa di un diuretico. Un bel problema per il River, che sta già studiando come difendersi. Inoltre, secondo altri rumors provenienti dal Sudamerica, ci sono altri quattro giocatori coinvolti, per i quali manca ancora la conferma: Lucas Alario, Maidana, Nacho Fernandez e Ponzio. L'Inter guarda, interessata, la vicenda.