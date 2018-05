Il Paris Saint Germain è pronto ad avviare un'altra, ennesima, rivoluzione estiva. L'addio di Unai Emery è già annunciato, così come sembra ormai certo l'arrivo in panchina dell'ex allenatore di Mainz e Borussia Dortmund, Thomas Tuchel. Con il tedesco prenderà il via anche una piccola rivoluzione tecnico-tattica che potrebbe aprire le porte per un addio di pezzi importanti dell'attuale rosa parigina.



LA SERIE A OSSERVA - Cessioni che, in molti casi, potrebbero non essere onerose perchè tanti giocatori del PSG sono arrivati ad un solo anno di scadenza dal proprio contratto o sono stati utilizzati col contagocce non rientrando nel progetto tecnico del club. L'arrivo di Neymar e Mbappè ha ovviamente sconvolto gerarchie e anche progetti così che tanti club di Serie A, come già fatto lo scorso gennaio, continuano ad osservare i possibili partenti.



DA DI MARIA A RABIOT - I due argentini Angel Di Maria e Javier Pastore sono entrambi in scadenza di contratto il 30 giugno 2019 e rappresenterebbero innesti di qualità sulla trequarti per quasi tutti i top club di Serie A. L'Inter li segue da tempo, ma non sarà facile dati i ricchi stipendi percepiti a Parigi. La Juventus tiene monitorato Adrien Rabiot considerato l'alternativa più credibile in caso di stop alla trattativa per Emre Can, ma difficilmente il centrocampista sarà liberato a costi contenuti da Al Khelaifi. Più abbordabile per la fascia Thomas Meunier, che la Juve ha visionato più volte nel corso dell'anno. Infine c'è Edinson Cavani, scontento fin dall'arrivo di Neymar e mai negativo nei confronti di un possibile ritorno in Italia. Ha uno stipendio altissimo, ma "farebbe venire giù gli stadi" di tutte le big, che sia lui il super attaccante a cui sta pensando Mirabelli per il Milan?