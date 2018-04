Intervenuto a Sky Sport Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, ha fatto il punto sul Var: "Esclusa questa giornata, in cui spero non ce ne siano stati, gli errori sono stati 16-18 in tutto il campionato".



NON E' INFALLIBILE - "La tecnologia non ti rende infallibile, è impossibile. L’obiettivo è ridurre gli errori. Noi seguiamo un protocollo internazionale molto rigido, per eliminare il più possibile la discrezionalità delle situazioni. La tecnologia deve intervenire nelle situazioni chiave. Mettiamo che l’arbitro, comunicando con il VAR, dica ‘Per me il difensore tocca il pallone, non è rigore’ mentre il VAR replica ‘no, ti sei sbagliato, il pallone non lo tocca, vai a rivedere’, questo è l’esempio chiaro per cui si va a rivedere l’azione. Noi dobbiamo rifarci ad un protocollo internazionale, a livello mondiale. Anche noi siamo predisposti a far sì che il campo sia quello che valuta".



EPISODIO BROZOVIC - "La distanza la chiede chi usufruisce del calcio di punizione, per ottenere migliori condizioni. Se ci sono le prerogative per battere immediatamente, la squadra ha il diritto di farlo; in questo caso c’è il giocatore a terra e l’arbitro ha reputato che non ci fossero. Oltretutto Brozovic calcia in maniera quasi contestuale al fischio. Alla fine nessuno in campo ha protestato, anzi lui stesso credo abbia chiesto scusa all’arbitro. Se Tagliavento lo avesse visto correre avrebbe lasciato il vantaggio, molto probabile".



JUVE-NAPOLI - "Tutti sognano di arbitrare Juve-Napoli, ma non vi dirò neanche sotto tortura chi sarà".