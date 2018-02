Un arbitraggio contestatissimo con episodi dubbi e interventi al limite del regolamento. Il direttore di gara di Fiorentina-Juventus di venerdì sera, il signor Guida di Torre Annunziata, dopo le polemiche pregara per l'assegnazione è stato travolto da una raffica di polemiche incrociate provenienti sia da Firenze che da Napoli, rivale diretta dei bianconeri nella corsa scudetto. Il motivo principale? Il rigore prima concesso alla Fiorentina per tocco di mani in area di Chiellini e poi tolto per un fuorigioco di Benassi su cui permane il dubbio di una giocata di Alex Sandro che tocca per ultimo la sfera.



RIZZOLI PROMUOVE GUIDA - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il designatore arbitrale ed ex-arbitro Nicola Rizzoli e i vertici dell'Aia hanno promosso la direzione arbitrale di Guida valutando positiva anche la scelta fatta sull'episodio incriminato. Valutazioni filtrate e non certo misteriose anche perché poggiate sul regolamento e sulle direttive emanate dall’Uefa e recepite dall’Aia.



LA SPIEGAZIONE UEFA - Per i vertici arbitrali Guida e i suoi collaboratori hanno preso la decisione corretta (anche se lo stesso Guida avrebbe dovuto rivedere in campo l'episodio). Come si legge nelle direttive internazionali, "quando il giocatore ha una reazione istintiva, giocando il pallone con scarsa qualità" non sta compiendo una giocata. Secondo l'AIA quella di Alex Sandro è una reazione istintiva e non una giocata, ma resta il dubbio sul perchè Guida non sia andato in prima persona a verificare con l'on field review.