Roberto Carlos, ex terzino di Inter e Real Madrid, torna sulla sua esperienza in nerazzurro. Queste le sue parole ra Planet Football: "La permanenza di Hodgson all’Inter mi ha distrutto. Mi ha fatto giocare a centrocampo e dovevo considerare che c’era la possibilità che questo potesse rovinare la mia carriera internazionale. Sarebbe ingiusto dire che non avevo un buon rapporto con Hodgson, è solo che non capiva molto di calcio. Quando l’Inter perse in finale di Coppa Uefa contro lo Schalke, nel ’96, era solamente colpa sua. Capello era diverso e sono andato al Real per lui. È stato l’allenatore più importante della mia vita"