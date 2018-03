Scuro in volto, testa bassa. Una fotografia in completa antitesi con quella del Milan, che corre, vince e sorride. Ricardo Rodriguez vive un momento di grande difficoltà, insieme a Kalinic è uno dei giocatori finiti nel mirino della critica, nonostante l'ottimo momento della truppa di Gattuso, che arriva da 13 risultati utili consecutivi. Qualche sbavatura in fase difensiva, poca lucidità in quella offensiva. A tutto questo va aggiunta un'inaspettata imprecisione nel tirare i rigori, fino a due settimane fa una delle sue principali qualità. Dopo l'errore contro la Sampdoria in campionato, l'ex Wolfsburg ha sbagliato anche nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, una notizia di certo peso considerando che è uno specialista, che erano tre anni e mezzo (San Marino-Svizzera 4-0) che non si faceva ipnotizzare dal dischetto.



SALTO DI QUALITA' CERCASI - Le sue qualità e la sua leadership (è stato proprio Rodriguez a portare la Svizzera al Mondiale con il penalty all'Irlanda del Nord e salvando nel finale il gol dei possibili supplementari) sono fuori discussione, ma è chiaro che l'ambiente Milan si aspettava qualcosa di più in termini di continuità. L'investimento della scorsa estate, circa 18 milioni di euro, è stato fatto per risolvere una volta per tutte il problema del terzino sinistro, il campione del mondo under 17 nel 2009 deve ancora dimostrare di essere un valore aggiunto, di essere la risposta definitiva. L'occasione giusta per ripartire è il derby, un match che all'andata l'ha visto in grande difficoltà. Una sfida sentita dall'ambiente, che vale molto per la classifica, che può rilanciare le sue quotazioni.