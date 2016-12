Almeno un nuovo terzino, probabilmente due. L'Inter del prossimo anno avrà ritocchi importanti anche sulle corsie esterne, dove il ds Piero Ausilio si sta già attivando per studiare le soluzioni migliori, dalle opportunità ai giocatori più costosi. Per quest'ultimo caso, visto il Fair Play Finanziario che impone movimenti precisi a gennaio, più facile si apra un discorso in vista di giugno. Quando uno dei preferiti nella lista nerazzurra rimane Ricardo Rodriguez, terzino mancino svizzero classe '92 del Wolfsburg.



MISSIONE PRONTA - L'Inter ha già mandato più volte da settembre i suoi osservatori a seguirlo ad hoc, lo ha fatto ancora per la sfida tra Wolfsburg e Borussia Moenchengladbach come in un futuro appuntamento di inizio 2017. Missione pronta per continuare a monitorare i progressi di Rodriguez e studiarlo come obiettivo dal vivo, visto che sono già partiti i primi contatti informativi sul prezzo, il cartellino, le richieste economiche del giocatore. La presenza continua dell'Inter è anche un segnale per la forte concorrenza che c'è su Rodriguez, Milan in testa (sempre per giugno) ma non solo, dall'estero è molto ambito.



CONTATTI E OFFERTE - Ad ora, Ausilio non ha presentato alcuna offerta per lo svizzero. Ma è sicuramente nel mirino verso la prossima estate: l'Inter spera possa abbassarsi una valutazione che supera i 20 milioni di euro per via della stagione negativa del Wolfsburg (13mo in Bundes, ad oggi) e del suo contratto che dal 2017 andrà a scadenza biennale, ovvero nel giugno del 2019. Con un ritocco ancora non arrivato. La volontà del ragazzo è di fare una nuova esperienza, come detto lo vogliono tanti club ma l'Inter si è messa in fila. E può essere davvero Rodriguez il terzino del futuro. Se il prezzo diventasse più accessibile, occhio...