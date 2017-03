L'Inter a tutti i costi. Quasi un chiodo fisso ormai per Ricardo Rodriguez, terzino del Wolfsburg su cui i nerazzurri si sono mossi in largo anticipo. Da settimane, il ds Ausilio sta lavorando per capire i margini di trattativa sulla clausola rescissoria da 22 milioni di euro sperando di trovare un accordo entro l'estate; nel frattempo, il laterale mancino svizzero continua a spingere per la destinazione nerazzurra.



NO AL PSG - Nelle scorse settimane, infatti, per Rodriguez è arrivata una prima proposta dal Paris Saint-Germain. Il ds Kluivert si è attivato per discutere con l'entourage di Ricardo, ma al momento la risposta è stata negativa. Ricardo aspetta l'Inter, vuole l'Italia a tutti i costi e sarebbe pronto anche a un sacrificio sull'ingaggio, viste le cifre importanti che guadagna attualmente al Wolfsburg. L'Inter spinge e cerca l'intesa coi tedeschi, il PSG resta vigile ma Rodriguez preferisce l'Italia. La corsa è ancora lunga...