Suning dà fiducia a Piero Ausilio. La proprietà cinese dell'Inter ha ripreso a parlare del rinnovo del contratto del direttore sportivo nerazzurro, in scadenza a giugno come quello di Giovanni Gardini. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Ausilio dovrebbe rinnovare fino al 2020. I contatti con la famiglia Zhang non si sono mai interrotti, semplicemente hanno rallentato per via della sessione invernale di mercato, servita a rinforzare la convinzione che con Ausilio si siano fatte ottime operazioni sia a livello tecnico sia a livello economico.



AVANTI SU RODRIGUEZ - Intanto proseguono i contatti per Ricardo Rodriguez. Il terzino sinistro svizzero ha già detto al Wolfsburg che vuole andare via a fine stagione. E, attraverso il suo agente-intermediario, ha dato il benestare all'Inter. L'intenzione dei nerazzurri è quella di offrirgli un contratto quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Invece è ancora da affrontare il discorso col Wolfsburg: non si intende pagare la clausola di 22 milioni, ma trattare intorno ai 15-16 milioni.