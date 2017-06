Moreno Roggi, ex giocatore della Fiorentina e oggi procuratore a Lady Radio parla così in vista della prossima stagione dei viola: 'L’anno prossimo sarà più difficile per l’Europa perché l’Inter non ti aspetterà un’altra volta, ma il Milan sì viste le difficoltà della nuova proprietà. Non c'è fiducia nella nuova dirigenza del Milan. Credo quindi che la Fiorentina l’anno prossimo se la giocherà per un posto in Europa League, sono ottimista. Donnarumma? Credo che Raiola stia gestendo alla grande questa situazione. Il rifiuto del portiere è in merito al progetto del nuovo Milan che non convince'.