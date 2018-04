Traianos Dellas, ex difensore della Roma, dice la sua a RMC Sport della sfida che vedrà i giallorossi affrontare il Liverpool in Champions: "Sarà una partita diversa da quella con il Barcellona, i miracoli non succedono sempre. Dovrà stare attenta a non concedere gol, servirà molto attenzione. Il Liverpool è una squadra molto veloce, può creare problemi in qualsiasi momento della partita. La Roma deve lavorare per avere più possibilità possibili in vista del ritorno. Un pronostico? Sarebbe buono un pareggio con gol. Fazio come me? Ha giocato tanti anni in Spagna, ha un'altra mentalità, diversa dalla mia che vengo da un altro paese. Con Manolas forma una bella coppia, stanno andando bene: lui ha l'esperienza, il greco lo completa nelle caratteristiche"..