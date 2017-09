La Roma rischia di perdere per qualche giorno Diego Perotti. L'attaccante giallorosso ha infatti subito un profondo taglio verticale nella zona della caviglia che ha richiesto l'intervento post partita dei medici che gli hanno applicato 10 punti di sutura.



Perotti nella vittoria per 3-1 aveva anche sbagliato il calcio di rigore del potenziale 4-0, ma ha provato a giustificarsi su i social network postando la foto del taglio. Una ferita profonda ottenuta verso il finale del primo tempo. Perotti ha giocato in queste condizioni per tutta la ripresa fino al rigore calciato sul palo: "Adesso so perchè ho sbagliato il rigore" seguito da uno smile sorridente, ma la ferita è da brividi.