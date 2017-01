Sofiane Feghouli è passato in testa al casting della Roma per essere l'erede di Iturbe e quello temporaneo di Salah. Secondo la Gazzetta dello Sport, è stato raggiunto un accordo economico con il franco-algerino del West Ham, in campo ieri contro il Manchester City in Coppa d'Inghilterra. La trattativa si può chiudere in prestito con diritto di riscatto per circa 12 milioni di euro.



Di sicuro si aspetterà la prossima settimana per concludere, anche perché resta in piedi la pista per Musonda del Chelsea, che invece potrebbe arrivare in prestito secco e non oneroso. Riguardo alle altre piste, Koeman per ora ha bloccato la cessione di Deulofeu per gli infortuni di alcuni giocatori della sua rosa. In attesa della stretta decisiva, la Roma non perde di vista Jesé, che resterebbe la prima scelta se lo spagnolo si convincesse ad accettare la Roma, visto che per il PSG è ok.