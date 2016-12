Roma-Jesé, l'affare si farà. Come riporta il quotidiano Il Tempo, Frederic Massara ha intensificato le trattative con il Paris Saint-Germain per il prestito dello spagnolo, pur non essendosi ancora recato fisicamente a Parigi. C'è da battere la concorrenza di Liverpool e Milan, il nodo è l'ingaggio del calciatore (quinquennale da oltre 3 milioni netti a stagione). Il PSG, oltre al prestito oneroso, vorrebbe inserire una cifra per il riscatto molto alta, superiore ai 20 milioni di euro.