Quale futuro per Alisson? Il portiere della Roma è tra i più chiacchierati sul mercato: PSG, Liverpool, Real Madrid, Atletico... tutte pazze dell'ex Internacional di Porto Alegre. Il suo agente, Zé Maria Neis, ne parla al Sun: "Alisson è sicuramente uno dei migliori portieri al mondo. Ama la Roma al 100%. Firmerà un nuovo contratto? Ora è concentrato soltanto sulla Serie A e sulla Champions League. Abbiamo un bel rapporto con la Roma, non abbiamo parlato di lui con il Liverpool. Ora Alisson pensa soltanto al presente. Non so quanto costerà il suo cartellino, dipende dalla Roma e dal mercato"