Seydou Doumbia, attaccante del Basilea, rischia di tornare alla Roma. Queste le parole dell'agente dell'attaccante ex CSKA a romanews: "Adesso è ancora troppo presto per fare delle previsioni, la questione è ancora aperta. Seydou ha un contratto ancora di due anni con la Roma ed è in prestito fino a giugno al Basilea. Dobbiamo aspettare ancora un po', perché il Basilea ha un opzione per il riscatto fino a fine maggio, quindi abbiamo ancora un po' di tempo".