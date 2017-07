"Norbert si trova bene a Pinzolo ma rimane un giocatore in uscita, anche se gli piacerebbe rimanere a Roma. Dipende tutto da Di Francesco, speriamo che sia più lungimirante di Spalletti". Gianluca Fiorini, agente di Norbert Gyomber, ha parlato della situazione del suo assistito ai microfoni di pagineromaniste.com. "Piace molto all'estero, specialmente in Inghilterra. Ma bisogna capire se è pronto ad accettare l'idea di giocare in Championship, la B inglese. In Italia lo vuole il Palermo ma l'ingaggio è molto alto. Recentemente ho visto Baldini a Londra, che mi ha detto che stanno cercando un’altra squadra per lui. C’è stato un forte interessamento dell’Hellas Verona, però purtroppo alla fine non si è fatto più nulla".