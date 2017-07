Mario Giuffredi, agente, tra gli altri, di Mario Rui, parla del futuro del terzino della Roma ai microfoni di Radio Marte: "La distanza tra Napoli e Roma per Mario Rui è minima, è talmente bassa che si potrebbe chiudere nel giro di qualche ora. C'è bisogno di un ultimo passo per definire la trattativa. Mario Rui arriverà e darà una risposta a tutti gli scettici dimostrando che potrà essere titolare in questo Napoli fugando pure le perplessità di qualcuno sulla sua struttura fisica. Farà sicuramente bene sulla fascia sinistra. Non lo vuole solo Sarri, Giuntoli e De Laurentiis già lo seguono da un paio d'anni. Sepe? La sua posizione è legata a quella di Reina. Quando sarà definita la questione di Pepe, parleremo di Sepe che sarebbe contento di restare a Napoli come secondo. Il suo obiettivo è giocare in maglia azzurra. Grassi? Andrà via in prestito, il centrocampo del Napoli è uno dei migliori d'Italia. Il Chievo è una delle squadre interessate".