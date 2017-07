Cengiz Under sarà un prossimo giocatore della Roma. Queste le parole del suo agente, Omer Uzun, a Bein Sports: "La Roma giocherà 50 o 60 partite in questa stagione, hanno voluto fortemente Cengiz ed è stata una dimostrazione importante per indirizzare la nostra decisione. Per il ragazzo e per il Basaksehir la Roma rappresenta il progetto migliore. Monchi è stato un fattore determinante nella scelta, ci hanno rassicurato sulla volontà di puntare da subito su Cengiz, cosa che non avrebbe fatto il City che era disposto a prenderlo ed a girarlo al Friburgo".