A ForzaRoma.info ha parlato Ze Maria Neis, l'agente di Alisson che a San Siro è risultato il migliore in campo: “Con l'Inter ha fatto una gran partita. Lui in un top club? È presto per dirlo. Quando un giocatore si distingue per le sue prestazioni ci sono sempre tanti voci su di lui. Personalmente non mi ha ancora contattato nessun club e lui è concentrato al 100% sulla Roma ed è felice di essere a Roma e nella Roma“. In Brasile sono convinti che per il club di Pallotta sarà difficilissimo resistere alle lusinghe dei grandi club che si presenteranno in estate. Tra questi c’è il Liverpool di Klopp, che vorrebbe portare il portiere brasiliano ad Anfield. Ma in fila ci sono pure Psg e Real Madrid.