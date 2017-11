Alisson, portiere della Roma, parla a Sky Sport in vista della sfida con la Lazio: "Il primo derby che ho giocato è quello in Coppa Italia ma purtroppo non è andata bene. Ho comunque imparato cosa significhi il derby per questa città e non vedo l'ora di esordire nella stracittadina anche in serie A, magari vincendo, sarebbe importantissimo. La miglior difesa? Ci dà fiducia durante le partite. Abbiamo voglia di vincere e lavoriamo bene ma dobbiamo continuare a lavorare come squadra. Ogni partita ha la sua storia, ho lavorato in Nazionale tutti i giorni per le partite del Brasile ma pensando sempre al derby che è iniziato già da giorni. Mi sento pronto per questa grande gara. Sono migliorato sotto tutti gli aspetti, è importante lavorare per riuscire a fare sempre meglio".



SULL'ELIMINAZIONE DELL'ITALIA - "Sono sorpreso, come del resto tutto il mondo. Mi dispiace per i miei compagni e per il paese in cui vivo adesso. Ho tifato per l'Italia ma il calcio è così mi è dispiaciuto tantissimo vedere il mio idolo Gigi Buffon uscire in questo modo. Gli auguravo di smettere con la Nazionale in modo migliore, non vincendo il Mondiale perché c'è il Brasile (ride ndr), ma neanche in questo modo".