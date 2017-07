La Roma è in ritiro negli Stati Uniti, a Detroit, ed è pronta a lanciare la sfida alla Juventus nella prossima stagione, nonostante un mercato finora deludente. Il portiere Alisson Becker ha parlato dei bianconeri ai microfoni di Sky Sport: "La Juve è una squadra forte sempre. Hanno perso due giocatori fortissimi come Bonucci e Dani Alves, che è un mio compagno di nazionale ed è fortissimo. Ma restano una squadra fortissima, dobbiamo fare il nostro meglio per stare al loro livello e a quello delle altre squadre". L'estremo difensore brasiliano ha poi continuato: "Come annullare i 4 punti dello scorso anno? Vincendo tutte le partite, ma per fare questo dobbiamo lavorare al meglio. Lo stiamo facendo, vogliamo vincere sempre".