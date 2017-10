"Ci snobbano? Meno parlano di noi, meglio è". Alisson ha difeso alla grande la porta della Roma a San Siro: l'estremo brasiliano analizza il successo ottenuto contro il Milan. "La parata su Bonucci non è stata difficile, però era insidiosa perché avevo molta gente davanti. Ho fatto solo 2 interventi, ma il mio ruolo mi obbliga a stare sveglio per tutti i 90’. Queste vittorie mostrano a tutti la forza della Roma, puntiamo allo scudetto. Non erano scontate tutte queste vittorie, avevamo molti alibi stavolta, eppure abbiamo tenuto botta. Siamo grandi e non vogliamo fermarci: dopo la sosta c’è il Napoli e vogliamo altri tre punti".