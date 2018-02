Ventiquattro partite su ventiquattro in questo campionato, secondo portiere nella speciale classifica dei clean sheets e un rendimento che cresce alla stessa velocità del suo valore di mercato. Alisson ha conquistato la Roma e i tifosi giallorossi. È naturale allora che le grandi d’Europa abbiano messo gli occhi sul venticinquenne brasiliano: Real Madrid, Liverpool, Psg e Bayern Monaco sono pronti a sferrare l’attacco a giugno, la Roma vuole provare a blindarlo rendendolo l’uomo chiave del club, dentro e fuori dal campo.



CONTRATTO - Alisson leader tra i pali ma anche uomo immagine. Il portiere, infatti, è stato scelto come testimonial per alcuni prodotti maschili della collezione Armani, come riporta ForzaRoma.info, partecipando lo scorso gennaio anche alla settimana della moda a Milano dove ha conosciuto il celebre stilista e creatore del marchio. La Roma, appunto, vuole partire da qui: un contratto ad hoc da 5 milioni che preveda anche l’inserimento dei diritti d’immagine e una clausola rescissoria da 90 milioni.



TESTIMONIAL - Il brasiliano (ieri protagonista di uno shooting a Trigoria) è molto richiesto da aziende d’abbigliamento e di moda che lo vorrebbero come testimonial per le loro campagne pubblicitarie. Una veste che Alisson ha già indossato in Brasile, quando da portiere dell’International ha posato per un servizio fotografico insieme al fratello. La Roma vuole utilizzarlo come campione in campo e modello fuori per farsi conoscere nel mondo ed espandere il brand. E naturalmente gli introiti dei suoi lavori sulla passerella andrebbero ad aumentare lo stipendio del giocatore, per allontanarlo dalle avances dei top club europei.